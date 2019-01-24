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Порошенко прокомментировал события в Венесуэле и упомянул опасность популизма

Вчера, 11:35
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president.gov.ua

Порошенко высказался о событиях в Венесуэле

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический кризис в Венесуэле является результатом популистской политики президента этой страны Николаса Мадуро.

Во время Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Порошенко отметил, что в Украине также есть "очень большая опасность популизма", сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это то, что Уго Чавес и Николас Мадуро делали в Каракасе Венесуэлы", - сказал он.

Украинский президент отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"И сейчас народ Венесуэлы говорит "нет" популизму, "нет" безответственным политикам", - подчеркнул Порошенко.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент". Также парламент Венесуэлы поддержали высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Теги:   Популизм Венесуэла Николас Мадуро Петр Порошенко

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