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Порошенко прокомментировал решение суда относительно Супрун

Сегодня, 18:31
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Пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда относительно и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

По словам президента, он полностью поддерживает Супрун.

"Госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. Ценю, что мы вместе сделали для медицинской реформы, в том числе, реформы сельской медицины. Гражданство - это ответственность президента", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Супрун - гражданка Украины в соответствии с указом о предоставлении ей гражданства, который он подписал.

Порошенко добавил, что реформированный Верховный Суд установит истину в этом деле.

5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последней исполнять обязанности главы Минздрава.

Кабинет министров Украины выразил полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.

Суд, в частности, мотивировал свое решение наличием у Супрун граждантсва США.

4 февраля Супрун заявила, что Мосийчук подал против нее два иска, еще два - против премьера Владимира Гройсмана.

В частности, Мосийчук считает, что Супрун некомпетентна на посту и.о. министра здравоохранения Украины.

Теги:   Петр Порошенко Уляна Супрун

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