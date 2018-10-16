Стали на путь самоизоляции. Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ отношений с Константинополем

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ отношений с Константинополем из-за подготовки автокефалии Украинской православной церкви.

По словам Порошенко, российская церковь встала на путь самоизоляции.

"Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь", - написал Порошенко в Twitter.

Подібно до того, як Росія протиставила себе усій світовій спільноті своєю агресивною імперською політикою, тепер на шлях самоізоляції та конфлікту із світовим православ’ям стає російська церква. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2018 г.

15 октября Священный синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.