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Порошенко прокомментировал расследование его «преступлений» на посту президента

Вчера, 18:43
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Порошенко прокомментировал расследование его «преступлений» на посту президента - фото

пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал расследование, начатое ГБР по заявлению экс-главы Администрации президента Андрея Портнова относительно «узурпации власти» во время событий в Керченском проливе.

По словам Порошенко, это дело является атакой на армию.

«Уголовное дело по событиям в Керченском проливе — это атака на армию, уголовное дело по Томосу — это атака на веру, а дело в отношении языкового закона — это атака на украинский язык. Все четко по нашей программе. Но у них ничего не получится, ведь мы вместе, и мы сильны», — написал Порошенко в Twitter.

21 мая Госбюро расследований начало досудебное расследование по заявлению бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко и других высших должностных лиц.

Открыты уголовные производства, предусмотренные ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (госизмена) и 426−1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Отмечается, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.

В результате захвата РФ украинских моряков и кораблей, президент Петр Порошенко с согласия парламента ввел военное положение в отдельных областях Украины.

Теги:   Керченский пролив Государственное бюро расследований Андрей Портнов Петр Порошенко

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