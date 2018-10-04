Порошенко прокомментировал поддержку Сенатом США резолюции по признанию Голодомора геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поддержку Сенатом США резолюции по признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Порошенко назвал данное решение "надлежащей реакцией наших партнеров".

"Я уверен, что тот геноцид, который был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа, сегодня на это была надлежащая реакция наших партнеров в Соединенных Штатах, что является свидетельством стратегического партнерства между Украиной и США, которое очень укрепилось за последние четыре года", - сказал президент.

По словам Порошенко, такие действия США являются продолжением работы по формированию проукраинской мировой коалиции.

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В данный момент, Голодомор в Украине признан геноцидом в 12-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

Я впевнений, що той геноцид, який був організований і здійснений радянським режимом проти українського народу, сьогодні на це була належна реакція наших партнерів у Сполучених Штатах. pic.twitter.com/X8qG8CM3dY — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 октября 2018 г.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 тысяч- ежедневно.

Ранее сообщалось, что Сенат США единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.