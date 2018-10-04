04 октября 2018, четверг

Порошенко прокомментировал поддержку Сенатом США резолюции по признанию Голодомора геноцидом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко
пресс-служба АП

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поддержку Сенатом США резолюции по признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Порошенко назвал данное решение "надлежащей реакцией наших партнеров".

"Я уверен, что тот геноцид, который был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа, сегодня на это была надлежащая реакция наших партнеров в Соединенных Штатах, что является свидетельством стратегического партнерства между Украиной и США, которое очень укрепилось за последние четыре года", - сказал президент.

По словам Порошенко, такие действия США являются продолжением работы по формированию проукраинской мировой коалиции.

В данный момент, Голодомор в Украине признан геноцидом в 12-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 тысяч- ежедневно.

Ранее сообщалось, что Сенат США единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове