Порошенко прокомментировал восстановление Насирова в должности главы ГФС Сегодня, 18:54 1653 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

"Насколько мне известно, судья которая принимала это решение, не является представительницей реформированного суда. Надеюсь, что кассационная инстанция примет законное решение. Насколько мне известно, правительство не будет возобновлять Насирова в должности", - заявил Порошенко во время пресс-конференции в Киеве.

11 декабря уволенный после открытия уголовного производства глава Государственной фискальной службы Роман Насиров через суд восстановился в должности.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Правительство собирается обжаловать это решение.

30 января 2018 года Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей председателя ГФС Романа Насирова. До этого его отстранили от должности главы ведомства.

Роман Насиров рассказал о своих планах после восстановления в должности главы ГФС

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.

28 июля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.

Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения в свой адрес.