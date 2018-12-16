Порошенко: Продления военного положения не будет, если не произойдет вторжение РФ Сегодня, 18:05 154 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правовой режим военного положения в 10 областях страны вводился на 30 суток и не будет продлен, если не произойдет широкомасштабное вторжения России.

По словам президента, военное положение не будет мешать проведению выборов.

"И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продолжено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать