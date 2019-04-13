Порошенко призвал Зеленского "не прятаться" и прийти на дебаты Сегодня, 00:19 301 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Петр Порошенко president.gov.ua

Действующий президент, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко повторил приглашение к своему оппоненту Владимиру Зеленскому прийти на предвыборные дебаты "и рассказать все, что должны".

Об этом он заявил во время включения на телеканале Интер в ходе рабочего визита во Францию.

"Еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на стадион. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажете все, что вы должны", - подчеркнул Порошенко.

Президент еще раз упомянул о необходимости провести дебаты в студии Общественного 19 апреля, как предусмотрено законом в 20:00, и 14 апреля на Олимпийском стадионе.



Отвечая на вопрос, будет ли следующая неделя менее эмоциональной и более содержательной, глава государства выразил надежду, что он со своим оппонентом, "наконец, перейдут к содержательным дискуссиям".

"К сожалению, вынужден с вами согласиться. Действительно в дискуссиях за форму теряется смысл. Я очень надеюсь, что мой оппонент услышит меня, что мы, наконец, перейдем к содержательным дискуссиям, что мы наконец будем иметь возможность проинформировать общество о своих программах, планах, четких направлениях в развитии государства, видении будущего Украины и украинцев", - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что во втором туре выборов ожидает "умного и ответственного выбора украинского народа. И победы Петра Порошенко..."

"Это сразу же создаст абсолютно четкие позиции относительно нашего движения, быстрые достижения и в борьбе с бедностью, и в становлении мира, и относительно европейского вектора развития нашего с вами лучшего в мире государства Украина", - подчеркнул президент.

Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался прийти на дебаты 14 апреля, которые анонсировал президент Петр Порошенко на НСК Олимпийский. Он заявил, что ждет Порошенко на стадионе вечером 19 апреля, когда должны состояться официальные дебаты в телестудии Общественного.