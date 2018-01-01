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Порошенко призвал запретить судам России заходить в порты Европы и США

Сегодня, 13:01
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Порошенко призывает не пускать российские суда в порты Европы и США

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ответ на блокирование Россией прохода судов в Керченском проливе и Азовском море российским кораблям необходимо запретить заходить в порты США и стран Европы.

В интервью Fox News Порошенко сказал, что украинская сторона готова начать координацию о том, какие меры по этому вопросу должны быть приняты незамедлительно.

Он также отметил, что хотел бы увидеть большее присутствие НАТО в Черном море.

Украинский президент назвал реакцию мира на морскую агрессию РФ в Керченском проливе "достаточно сильной", но призвал к дальнейшим санкций против Москвы.

"Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международных водах украинские военные суда", - подчеркнул он.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Судно Керченский пролив Петр Порошенко Россия

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