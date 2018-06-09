09 июня 2018, суббота

Порошенко призвал Всемирный конгресс украинцев поддержать процесс освобождения политзаключенных

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На встрече обсуждалась ситуация на Донбассе и во временно оккупированном Крыму
Фото: president.gov.ua

На встрече обсуждалась ситуация на Донбассе и во временно оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал Всемирный конгресс украинцев и всю украинскую диаспору приобщиться к поддержке процесса освобождения политзаключенных Кремля, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.

Порошенко поблагодарил Конгресс и украинскую диаспору "за финансовую и гуманитарную помощь, а также активные усилия по привлечению международной поддержки нашего государства".

На встрече обсуждалась ситуация на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

"Президент Украины призвал Всемирный конгресс Уукраинцев и всю украинскую диаспору приобщиться к единому фронту поддержки процесса освобождения политических заключенных Кремля", - сообщили в представительстве главы государства.

Председатель Конгресса договорился с Порошенко о тесной координации действий с украинской общиной за рубежом для обеспечения признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа. Также собеседники отметили важность санкционного давления на Россию.

Напомним, Порошенко назвал преимущества изменения формата спецоперации на Донбассе.

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