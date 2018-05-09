Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля

Президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во второй мировой войне, передает пресс-служба главы государства.

"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики, ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны разных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за ее границами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – сказал Порошенко в ходе акции Первая минута мира.

Президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты.

"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой", - отметил президент.

Лише вдумаймось, наскільки ж по-різному ми бачимо і відзначаємо одну й ту ж дату. У них цю війну виграв Сталін, а за нашою версією – народ. Вони святкують у мілітарному угарі, а ми відзначаємо ці дні разом з усією Європою. Ми кажемо: «Ніколи знову». А вони: «Можем повторить» pic.twitter.com/IXy4PdugMo — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2018 г.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия - участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира", – сказал Порошенко.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине.

Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая, были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.

Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны в 2015 году. Символом Дня памяти и примирения является красный мак.