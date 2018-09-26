27 сентября 2018, четверг

Порошенко призвал страны-члены ООН приложить усилия, чтобы достичь уважения к правам человека в оккупированном Крыму

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены ООН принять резолюцию, чтобы достичь уважения к правам человека во временно оккупированном Крыму.

"Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения к правам человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Порошенко во время выступления.

Президент украинского государства подчеркнул, что "список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти каждый день".

"Кажется, что быть украинском или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением", - сказал Порошенко.

Порошенко напомнил, что Россия не реагирует на обращения международного сообщества об освобождении украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова и Владимира Балуха.

"Заключенные РФ Олег Сенцов и Владимир Балух объявили голодовку в знак протеста. Я глубоко ценю поддержку и единство во всем мире в попытке освободить их. К сожалению, Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что "Украина всегда считала защиту прав человека одним из краеугольных камней деятельности ООН".

"Таким образом, мы поддерживаем усилия вернуть вопрос прав человека в Совет Безопасности ООН и способствовать тесному сотрудничеству между всеми органами ООН, привлеченным к этому", - подчеркнул Порошенко.

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