Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе в Украине

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Организации Объединенных Наций с призывом почтить декларацией память об искусственно организованном сталинским режимом Голодоморе в Украине в 1932-33 годах.

"В ноябре этого года мы чествуем 85-ю годовщину одного из самых страшных преступлений ХХ века - Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом", - подчеркнул президент.

Порошенко напомнил, что эта трагедия лишила жизни многих миллионов украинцев.

"В этой связи хотел бы восстановить свой призыв к Генассамблее почтить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации", - заявил он.

В то же время, глава государства подчеркнул, что Украина приветствует инициативы ООН, направленные на преодоление голода в мире.

"Сегодня, в условиях, когда почти 850 млн. человек недоедают, мое государство не может стоять в стороне и готово предложить помощь для решения вопросов продовольственной безопасности в мире", - подчеркнул президент.

Украина, как никто другой, знает цену этой трагедии, подчеркнул Порошенко.

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