Порошенко призвал мир реагировать на узников Кремля, как на отравление в Солсбери

Пришло время для решительных действий по освобождению украинских политзаключенных, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных, которых удерживают в России и на территории оккупированного Крыма.

У себя в Facebook он выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, касающегося украинских узников Кремля".

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - отметил Порошенко.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.