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Порошенко призвал Меркель отреагировать на агрессию РФ введением "Азовского пакета" санкций

Сегодня, 16:21
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Порошенко поблагодарил Меркель за усилия, предпринятые для освобождения украинских моряков

Фото: пресс-служба президента

В четверг, 13 декабря, накануне заседания Европейского Совета в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время встречи он выразил ей свою признательность за те усилия, которые предпринимает Берлин для освобождения захваченных РФ украинских моряков.

Порошенко также поблагодарил Меркель за ее позицию относительно незаконной блокады Россией международного судоходства, призвав при этом отреагировать на действия Кремля введением так называемого "Азовского пакета" санкций.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги:   Санкции против России Азовское море Ангела Меркель Российская агрессия Германия Петр Порошенко

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