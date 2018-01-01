Порошенко призвал Меркель отреагировать на агрессию РФ введением "Азовского пакета" санкций Сегодня, 16:21 2 Цей матеріал також доступний українською Порошенко поблагодарил Меркель за усилия, предпринятые для освобождения украинских моряков Фото: пресс-служба президента

В четверг, 13 декабря, накануне заседания Европейского Совета в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время встречи он выразил ей свою признательность за те усилия, которые предпринимает Берлин для освобождения захваченных РФ украинских моряков.

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Порошенко также поблагодарил Меркель за ее позицию относительно незаконной блокады Россией международного судоходства, призвав при этом отреагировать на действия Кремля введением так называемого "Азовского пакета" санкций.

У Брюсселі провів переговори з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.



Закликав відреагувати на акт російської агресії запровадженням так званого «Азовського пакету санкцій». pic.twitter.com/5kCsKw6XQ9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 декабря 2018 г.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.