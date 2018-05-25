Порошенко призвал главу ЕБРР удвоить финансирование проектов в Украине

Стороны также обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности

В четверг, 24 мая, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас есть большая история сотрудничества между Украиной и ЕС. Сегодня открыт Бескидский туннель - самый большой инфраструктурный проект в Украине, который реализован с помощью международных партнеров, в том числе ЕБРР. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах", - отметил Порошенко.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития партнерства Украины - ЕБРР. Порошенко призвал Чакрабарти удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.

Стороны также обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности.

Как отмечается, собеседники отметили, что заседание Национального инвестиционного совета, которое состоится 25 мая, "должно стать важным событием для представления результатов реформ иностранным инвесторам и привлечения инвестиций для экономического развития Украины".

"Президент ЕБРР отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике", - говорится в сообщении.

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Напомним, ЕБРР назвал главные риски для украинской экономики: запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящий в 2019 году цикл президентских и парламентских выборов.