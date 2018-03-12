Порошенко призвал ЕС помочь Украине в получении оборонительного оружия

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС содействовать Киеву в получении летального оружия для противодействия российской агрессии.

С таким призывом президент выступил во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могернини в Киеве.

"Настало время для Евросоюза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта... Пришло время способствовать предоставлению государствами-членами оборонного летального оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - заявил президент.

Порошенко призвал ЕС поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.

Также президент приветствовал пролонгацию санкций ЕС в отношении РФ, выразив уверенность, что скоординированное давление Евросоюза, США и Украины будет только усиливаться до полного прекращения российской агрессии.