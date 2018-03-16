Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в аннексированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не признавать результаты выборов президента России во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по итогам телефонного разговора 16 марта.

Президент Украины также выразил надежду, что граждане Турции воздержатся от участия в мониторинге на временно оккупированном полуострове. "Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил Порошенко.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Стороны также высказались за скорейшее завершение переговоров по соглашению о зоне свободной торговли.

Смотрите также Все, что нужно знать о выборах президента России

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины поставило под сомнение общую легитимность выборов президента России из-за голосования в оккупированном Крыму.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года - день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".