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Порошенко приветствовал решение Международного трибунала по морскому праву

Сегодня, 14:57
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Порошенко приветствовал решение Международного трибунала по морскому праву - фото

Twitter / KaterynaZelenko

Международный трибунал по морскому праву

Петр Порошенко на своей официальной странице в Twitter приветствовал решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины!

Порошенко отметил, что Международный трибунал обязал Россию как можно быстрее освободить украинских моряков и вернуть три военных корабля, которые были незаконно захвачены Москвой в результате акта вооруженной агрессии 25 ноября 2018 года в Черном море.

В своей заметке Порошенко обратился к новой власти и посоветовал «не ждать импульс от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий».

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом.

Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ - был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых - ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   Украинские моряки Международный трибунал Петр Порошенко

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