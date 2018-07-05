Порошенко приветствовал решение ЕС продлить санкции в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Евросоюза продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года.

"Наши требования четкие - полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск из Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что на следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжит работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе.

В четверг, 5 июля, Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года. Решение было принято единогласно. Санкции, впервые введенные в 2014 году затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.

В Совете акцентировали внимание на том, что продление санкций связано с невыполнением Россией Минских соглашений и продолжающуюся агрессию в отношении Украины.

18 июня Евросоюз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюзу надо взвешеннее подходить к вопросу санкций против России. По его словам, Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России.