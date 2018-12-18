Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма Сегодня, 02:54 79 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции о милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей.

"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля", - говорится в заявлении президента, опубликованном в Twitter.

Как отмечает Порошенко, резолюцией "задокументировано очередное международное преступление Кремля, что станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству".

"Агрессивно милитаризируя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок. Сначала, оккупацией украинского Крыма, он растоптал принцип нерушимости границ. А теперь хочет превратить Черноморско-Азовский регион в серую зону своего исключительного контроля. Сейчас под прицелом Кремля - не только свобода судоходства, но и режим нераспространения ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркивает, что "недавний открытый акт агрессии против Украины в районе Керченского пролива еще раз подтвердил истинные намерения России и напомнил о том, что кремлевский поход против европейской безопасности набирает обороты. Это настоящий вызов для всей евроатлантической безопасности".

"Мировое сообщество едино в своей позиции - Кремль должен немедленно и безусловно освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли. Нынешняя резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета и территориальной целостности, включая Крым, как единственного пути восстановления безопасности и стабильности в Европе", - заявил глава государства.

Напомним, 17 декабря, Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей. Во время голосования 66 стран-членов проголосовали "за", 19 - "против", 72 - воздержались.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.