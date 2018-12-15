Порошенко присутствует на Объединительном соборе в качестве почетного гостя и не голосует - архимандрит Кирилл Сегодня, 12:57 492 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Администрация президента

Президент Украины Петр Порошенко присутствует на Объединительном соборе в качестве почетного гостя и не принимает в нем участие, заявил архимандрит УПЦ МП Кирилл (Говорун), который присутствует на заседании, в эфире Радио Свобода.

Отмечается, что президент Украины не участвует в голосовании и не является полноценным участником собора.

Он подчеркнул, что Порошенко, как и все присутствующие, был приглашен лично Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Для современного мира это не совсем нормально. Это больше характерно для истории. В прошлом, конечно, такие события не обходились без того, чтобы на них присутствовали короли, императоры и тому подобное. Сейчас это не совсем европейская практика, но в этом нет никакой проблемы с точки зрения православной традиции", – отметил Говорун.

Напомним, сейчас 15 декабря в Софии Киевской проходит заседание Объединительного собора. На заседании изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви.

Объединительный собор проводится в закрытом режиме.

Ранее СМИ сообщили, что глава единой украинской Церкви будет иметь титул Митрополита Киевского, а не Патриарха.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.