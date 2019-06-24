Порошенко посетил закрытую встречу с журналистами телеканала Прямой — фото Сегодня, 15:16 2079 Цей матеріал також доступний українською detector. media На встрече коллектива телеканала Прямой присутствовал Петр Порошенко detector. media

Владелец Прямого канала Владимир Макеенко провел закрытую встречу с коллективом телеканала, на которой также присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Как сообщает Детектор медиа, на встрече Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы Прямого канала.



На этой должности Орловская сменит гендиректора Евгению Захарову.

Другой источник сообщил, что Светлану Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Евгении Захаровой на собрании не было.

По словам источников, на собрании не шла о возможной продаже канала или сокращения финансирования.

«Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко», — отметил источник.

Светлана Орловская стала ведущей Прямого с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах 112 Украина и NewsOne.

Напомним, 18 июня Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала Прямой соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.