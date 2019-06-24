Порошенко посетил закрытую встречу с журналистами телеканала Прямой — фото
Владелец Прямого канала Владимир Макеенко провел закрытую встречу с коллективом телеканала, на которой также присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.
Как сообщает Детектор медиа, на встрече Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы Прямого канала.
На этой должности Орловская сменит гендиректора Евгению Захарову.
Другой источник сообщил, что Светлану Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Евгении Захаровой на собрании не было.
По словам источников, на собрании не шла о возможной продаже канала или сокращения финансирования.
«Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко», — отметил источник.
Светлана Орловская стала ведущей Прямого с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах 112 Украина и NewsOne.
Напомним, 18 июня Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала Прямой соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.