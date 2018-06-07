07 июня 2018, четверг

Порошенко пригласят на июльский саммит НАТО

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Петр Порошенко примет участие в саммите НАТО
Фото: АПУ

Петр Порошенко примет участие в саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Петр Порошенко будет приглашен на июльский саммит в Брюссель.

По словам генсека НАТО, в рамках саммита будет проведена встреча стран-партнеров по операции Решительная поддержка в Афганистане, в которой участвуют и украинские военные, а также еще одна встреча с участием Украины, формат которой еще не определен, передает Интерфакс-Украина.

"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - заявил он, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.

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Напомним, что Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, определение государственного языка как языка образовательного процесса ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке. 

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