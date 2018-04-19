Порошенко: Предоставление автокефалии украинской церкви - это вопрос геополитики

Президент Украины Петр Порошенко назвал перспективу получения Православной церковью в Украине автокефалии вопросом геополитики.

Порошенко отметил, что Россия использует Церковь как инструмент влияния на Украину.

"Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь – геополитика… Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Президент добавил, что Украина не будем безразлично наблюдать за вмешательством другого государства в свои церковные дела.

По его словам, следует выходить из древнего канонического принципа: "за гражданским и земельным распределением пусть следует и распределение церковных дел".

"Всегда после получения независимости государством начиналась дискуссия об автокефалии. Так в разные времена было в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, в той же России, и тому подобное… Украина как независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право, а обязана конституировать такую Церковь и обеспечить ее признание со стороны мирового Православия", - сказал глава государства.

Во вторник, 17 апреля, президент Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления ей автокефалии.

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Порошенко отметил, что обращение к Варфоломею поддержала Украинской православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

19 апреля, Верховная Рада поддержала обращение президента Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

За соответствующее решение проголосовали 268 народных избранников.

В РПЦ уже заявили, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не может поддержать создание независимой церкви в Украине".