Порошенко анонсировал подготовку к прекращению участия Украины в СНГ

Президент Украины Петр Порошенко предложил подготовить предложения относительно официального прекращения участия Украины в СНГ.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Порошенко заявил на XI Киевском форуме по безопасности.

"Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры - СНГ - осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", - сказал Порошенко.

Президент также считает необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

Также Порошенко внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.