Порошенко: Предложение по миротворцам на Донбассе - это тест на подлинность намерений Кремля

По словам Порошенко, миссия ООН на Донбассе - самый эффективный путь для обеспечения мира

Позиция России по миротворческой миссии ООН на Донбассе продемонстрирует истинные намерения Кремля.

Об этом заявил у себя в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Предложение по миссии на Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", - написал он.

При этом глава государства подчеркнул, что более эффективного пути для обеспечения мира на востоке Украины, чем развертывание многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН, на данное время "просто не существует".

Напомним, ранее подконтрольный Кремлю главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил, что боевики будут стрелять в миротворцев, если тех введут без их согласия.