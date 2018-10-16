Президент Украины Петр Порошенко вскоре внесет в Верховную Раду инициативу о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Президент поддерживает стремление как можно более скорого получения томоса. И в знак солидарности с этим процессом делает символический жест: в ближайшие дни будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.