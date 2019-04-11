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Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность

Сегодня, 14:43
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Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Порошенко назвал Зеленского "виртуальным кандидатом"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешняя избирательная кампания является уникальной.

По словам Порошенко, сейчас "виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами".

"Никакого "лидера" на самом деле не существует. Существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами. Легко быть президентом телесериала - в виртуальном мире. Однако очень сложно быть лидером одной из крупнейших европейских стран в мире реальном", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что не снимает ответственности ни с себя, ни с действующей власти за допущенные ошибки, но добавил, что эти ошибки не должны перевешивать "главную угрозу, которая стоит перед нами - опасность потерять государство".

"Шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность", - сказал Порошенко.

Он добавил, что ослабленная после выборов Украина с неопытным президентом - это "возможность для Путина".

"Хищники обычно нападают на жертву именно тогда, когда она ранена и слабая. Если Верховный главнокомандующий не расставляет красные линии, то это приглашение Путину к агрессии против нас", - сказал президент.

Он сообщил, что завтра я отправляется в Германию, где проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель. Также Порошенко проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Теги:   Петр Порошенко

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