09 ноября 2018, пятница

Порошенко посетит Францию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Там будут Трамп и Путин

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Петр Порошенко
Фото: АПУ

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе посетит Францию для участия в церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, рабочий визит состоится 10 - 11 ноября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

"[Порошенко] примет участие в мероприятиях в рамках Парижского форума ради мира по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?", - говорится в сообщении.

В рамках визита во Францию Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Во Францию с визитом едут президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и ряд других лидеров. Мировые лидеры также примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

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