Порошенко посетил раненых под Радой правоохранителей

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Порошенко поручил руководителям правоохранительных органов взять на контроль расследование дел нападения на полицейских
Фото: пресс-служба президента

Порошенко поручил руководителям правоохранительных органов взять на контроль расследование дел нападения на полицейских

Президент Украины Петр Порошенко посетил в Центральном госпитале МВД правоохранителей, пострадавших в столкновениях под Верховной Радой 27 февраля.

Во время встречи Порошенко заверил, что и он, и правительство, и руководство Нацполиции, и командование Нацгвардии будут поддерживать сотрудников соответствующих подразделений, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также отметил, что во всем мире нападение на работника полиции является тяжким уголовным преступлением, и обратился к руководителям правоохранительных органов взять на контроль расследование дел нападения на полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, 27 февраля произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате которых получили ранения 14 полицейских.

В парламенте обвинили в провокации представителей Рух новых сил, лидером которого является Михеил Саакашвили. В свою очередь политик заявил, что ни он, ни его политическая сила не имеют отношения к инциденту.

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