В лучших традициях. Зачем власть дергает Петра Порошенко и какие сигналы передает всей оппозиции 1 июня, 14:15 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Офис президента, похоже, переполнен оптимизмом насчёт сроков окончания войны. Иначе сложно объяснить, зачем на Банковой вспомнили о предвыборных технологиях. Первая и наиболее очевидная из них — покрепче связать Медведчука с Порошенко

Служба безопасности на прошлой неделе обнародовала допрос Виктора Медведчука, задержанного по подозрению в госизмене. Как оказалось, это были показания не о кремлевской верхушке и агентурной сети агрессора в Украине. Враг оказался внутренним. Медведчук рассказал о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление для прокачки дизельного топлива. Кум Путина заявил, что часть трубопровода стала собственностью самого Порошенко. В СБУ уверяют, что Медведчук признал, что занимался юридическими вопросами отчуждения трубопровода по просьбе пятого президента. Кроме того, задержанный поведал, как в 2014—2015 годах по просьбе высшего руководства Украины отладил закупку угля из временно оккупированных территорий ОРДЛО.



Видео дня

На этом неприятности Порошенко не закончились. Ему удалось лишь с третьего раза пересечь границу с Польшей для международного визита.



НВ разбирался, зачем власть тратит ресурсы силовиков на оппозиционного политика во время горячей фазы войны.

Версия первая: подготовка почвы под досрочные выборы

Данную версию, как наиболее вероятную, не под запись, назвал один из представителей команды Владимира Зеленского. А опрошенные НВ политические эксперты Петр Олещук и Андрей Золотарев объяснили некоторые детали.

Электризация пространства вокруг лидера Евросолидарности — это желание власти закрепить в сознании украинцев идеологему о совместном коррупционном прошлом Порошенко и Медведчука.

«Банковая давно проводит линию, что они являлись не оппонентами, а бизнес-партнерами. Это технология власти, которая призвана указать Порошенко его место в нынешней политической системе страны», — комментирует Золотарев.

После психологически сложного поражения на президентских выборах 2019 года, Порошенко всячески демонстрировал стремление к реваншу, продолжил Золотарев. По правилам украинской политики действующая власть стремится заблаговременно обезоружить амбициозных оппозиционеров. Напомним, что Порошенко и сам придерживался такой стратегии, когда занимал высшую должность. К примеру, «мусорный кризис во Львове», уничтоживший рейтинг мэра Андрея Садового в 2016—2017 годах. Тогда львовский городской глава настаивал, что мусорную блокаду городу устроили политтехнологи Порошенко. Проблема вывоза мусора из культурной столицы исчезла сама собой, как только Садовый упал ниже статистической погрешности в президентских рейтингах.



Сегодня же Порошенко рассматривается властью, как основной конкурент Зеленского на президентских выборах в марте 2024-го года, а Евросолидарность (ЕС) — главный оппонент Слуги народа в парламентском забеге, который запланированный на октябрь 2023 года. В последнем довоенном соцопросе КМИС, Евросолидарность оставила позади СН на 5% (при погрешности данных в 3%). Тенденция шла к тому, что партия собственника Рошена готовилась прибрать к рукам власть в парламенте, сформировав пропорошенковское большинство.



Это бы уменьшало шансы Зеленского переизбираться на второй срок. Рада бы снова стала эпицентром нестабильности. А Евросолидарность с оглядкой на президентские выборы-2024, блокировала бы любые предложения Зеленского в последний год его полномочий главы государства.



Олещук допополняет мнение Золотарева: власть обнародованием показаний Медведчука, кроме Порошенко, посылает сигнал остальной политической элите. У них оказался человек, обладающий чуть-ли не энциклопедическими знаниями об изнанке всего политического класса. И что эту информацию могут пустить в ход.

Кроме прочего, Олещук считает, что Банковая стремится заявлениями Медведчука сдержать информационную активность всех оппозиционных политиков. Ведь они, по его мнению, возвращаются к обыденному формату политической жизни «войны всех против всех». А власть напоминает, что подобная тактика не принесет баллов исключительно одной оппозиции.



Александр Корниенко, первый вице-спикер в интервью НВ действительно отметил, что у некоторых политиков (намёк на Порошенко) активизировались боты, которые атакуют команду президента в соцсетях. Градус противостояния сравним с временами президентской кампании 2019 года. Тем не менее Корниенко говорит, что не стоит делать далеко идущие выводы о том, что обнародование показаний Медведчука повлияют на политический и законодательный процессы. Хотя «политический процесс» во время войны, он не исключает.



Власти пытаются заставить Порошенко оправдываться перед избирателями за связь с Медведчуком. Топ-чиновник из окружения Зеленского в частном разговоре с корреспондентом НВ подтвердил, что «идет рутинная обработка идеологемы, что Порошенко и Медведчук — бизнес-партнеры».

« Сначала Порошенко заспамили малоперспективными десятками криминальных дел. Вот дело с Медведчуком будет посерьезней. Это усложняет его деятельность как политической, так и с юридической точки зрения. Привязка к Медведчуку имеет цель законсервировать рейтинг Порошенко вокруг его фанатов», — уверен Золотарев.

Политтехнолог Золотарев предостерегает коллег с Банковой. Он говорит, что эти ребята могут переборщить и получить противоположный эффект. Если напоминать обществу слишком часто о бизнес-связях Медведчука и Порошенко, то вместо прокачки идеологемы, можно попросту сделать общество к ней равнодушным.



Если Банковая снова занялась Порошенко, то, кажется, в верхах надеются на завершение войны до даты избирательной кампании в Верховную Раду. Ее официальное начало — через 13 месяцев.



Вторая версия: диверсия в интересах России (не исключая первой)



Такую версию высказали в Евросолидарности. Там назвали свидетельства Медведчука в адрес Порошенко «информационной диверсией в интересах страны агрессора» для нарушения внутриполитического единства.



Схожий комментарий дал Виталий Шабунин, глава общественной организации Центр противодействия коррупции (ЦПК). В прошлом он часто критиковал уровень коррупции во время правления Порошенко, и его сложно заподозрить в симпатии к пятому президенту. По словам Шабунина, в эти дни принимаются критически важные решения по получению Украиной статуса кандидата в ЕС и деталях поставок систем залпового огня (РСЗО), которые должны помочь армии в обретении необходимой огневой мощи для удержания позиций.

« Уважаемая Банковая, пожалуйста, прекратите делать *уйню», — эмоционально высказался Шабунин в

Шабунин считает, что наскоки на оппозицию и журналистов (запрет на поездки на передовые позиции ВСУ Юрию Бутусову) только усиливают аргументы русских лоббистов на Западе. Враги пытаются отговаривать европейцев и американцев от оказания дополнительной помощи Киеву. Антикоррупционный активист просит Офис президента удержаться в ближайший месяц от любых политических баталий внутри страны, иначе, говорит Шабунин, это преступление против государства.



Один из депутатов руководящего звена СН в частной беседе с журналистом НВ выразил недоумение, почему в Службе безопасности избрали именно это время для публикации свидетельств кума Путина.



Золотарев уверен, что активизация вокруг Порошенко — это сугубо украинская политическая кухня, не более того. Его аргумент в том, что европейские эксперты отлично разбираются в украинской политике, поэтому подобные мини-скандалы не окажут существенное влияние на мнение западного истеблишмента. Олещук с этим согласен.



Также по мнению Золотарева, вряд ли в контексте лидера Евросолидарности стоит говорить об отвлечении внимания общества от военных трудностей на Донбассе, поскольку неприятности пятого президента больше чем на сутки не смогут занять украинцев.



По всей видимости, власти не будут давать ход делам против Порошенко, поскольку технологи Банковой собрали первые негативные реакции лидеров общественного мнения о том, что заявления СБУ о делах пятого президента — несвоевременные. Есть и другая опасность для власти, говорит Золотарев: если она продолжит педалировать дела Порошенко, то у общественности могут возникнуть вопроcы по поводу расследований коррупционных деяний депутатов от СН.



Олещук, в принципе, не верит, что Порошенко вообще может когда-либо загреметь за решетку.

«Посадить Порошенко вряд ли получится. У него много средств на компетентных адвокатов. Процесс окажется настолько длительным, что потеряет актуальность», — суммирует эксперт.

По мнению Золотарева, после окончания активных боевых действий, в Украине может прийти к власти совершенно новая политическая сила, ядром которой могут стать опытные экономисты и герои войны.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.