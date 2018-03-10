Порошенко попросил предоставить Украине План действий по членству в НАТО - посол Украины

"Мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается", - Пристайко

В письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу президент Петр Порошенко просит предоставить Украине План действий по членству в Северноатлантическом альянсе. Об этом сообщил УНИАН представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.

"В письме говорится о важных для Украины позициях: а именно, мы хотим, чтобы нам предоставили План действий относительно членства в Альянсе, если и когда союзники будут готовы к такому шагу. Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне – президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы, в частности, проведение реформ с целью приближения к НАТО и ЕС, противостояние российской агрессии – мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается ", – сообщил Пристайко.

По словам посла, в письме также отмечается важность включения Киева в Программу расширенного партнерства.

"Это было бы выгодно как для нас, так и для Альянса: Украина стала бы ближайшим партнером, который только существует в НАТО, что, в свою очередь, даст нам возможность в большем объеме участвовать в операциях альянса", – заявил Пристайко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение НАТО о признании амбиций страны относительно членства в Альянсе.