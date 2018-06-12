Порошенко попросил Эрдогана помочь с освобождением украинских заключенных из РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении украинских заложников из российского плена.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом в рамках рабочего визита в Турцию.

"Призывал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских заложников", - подчеркнул Порошенко.

Призвал Президента Турецкой Республики Раджеп Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских заложников - Петр Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Глава Украинского государства также поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Напомним, что народный депутат Украины и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция может выступить посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения политзаключенных.

По его словам, украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять по примеру заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.