12 июня 2018, вторник

Порошенко попросил Эрдогана помочь с освобождением украинских заключенных из РФ

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Петр Порошенко провел переговоры с Реджепом Эрдоганом
Фото: АПУ

Петр Порошенко провел переговоры с Реджепом Эрдоганом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении украинских заложников из российского плена.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом в рамках рабочего визита в Турцию.

"Призывал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских заложников", - подчеркнул Порошенко.

Глава Украинского государства также поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Напомним, что народный депутат Украины и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция может выступить посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения политзаключенных.

По его словам, украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять по примеру заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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