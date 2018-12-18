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Порошенко пообещал подписать закон о присвоении воинам УПА статуса участников боевых действий

Сегодня, 16:15
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Петр Порошенко

Фото: Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о присвоении участникам борьбы за независимость Украины в XX веке статуса участников боевых действий.

Об этом он заявил 18 декабря на встрече со студентами педагогического университета в Тернополе, пообещав подписать закон до конца дня, передает Интерфакс-Украина.

"У меня есть приятная новость. Уже сегодня я подпишу одобренный Верховной Радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в ХХ веке присвоен статус участников боевых действий", - сказал Порошенко.

Напомним, что 6 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты для усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке. 7 декабря документ был передан на подпись президенту.

Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в ХХ веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделениях Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

Теги:   Участник боевых действий Петр Порошенко Закон

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