Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не вводить цензуру

Порошенко: Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что из-за введения военного положения не будут ограничены права и свободы граждан и не будет введена цензура.

"Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или введением цензуры. Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов", - заявил президент.

Запровадження воєнного стану не передбачає заходів, пов’язаних із обмеженням прав і свобод громадян чи впровадженням цензури. Сподіваюся, що і політики, і мас-медіа діятимуть відповідально і не атакуватимуть Україну тезами, позиченими у російських пропагандистів — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввел своим указом военное положение с 9:00 28 ноября. Он сообщил, что решил ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны, "чтобы военное положение ни одним днем ​​не накладывалось на начало избирательной кампании".

Ранее на сайте Верховной Рады был опубликован текст указа президента Петра Порошенко о введении военного положения в Украине, который президент внес сегодня на рассмотрение парламента.

"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины", - говорится, в частности, в тексте указа.

Таким образом, согласно этому тексту, среди таких прав и свобод, которые могут быть ограничены, - право на неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции, запрет на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, свобода передвижения, свобода мысли и слова и право на свободное выражение своих взглядов и убеждений, право избирать и быть избранным, право на мирные собрания и митинги, право на частную собственность, право на предпринимательскую деятельность, право на свободную, безопасную, своевременно оплачиваемую работу, запрещение принудительного труда, право на забастовку.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ Порошенко о введении правового режима военного положения.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Читайте также:

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.