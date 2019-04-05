Порошенко поможет только чудо, идеологемы про церковь и язык люди посчитали фальшивыми - Сыч 5 апреля, 13:27 2284 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Сыч: Идеологемы Порошенко про церковь и язык люди посчитали фальшивыми REUTERS/Valentyn Ogirenko

Главный редактор проекта НВ Виталий Сыч заявил, что победить во втором туре президентских выборов действующему президенту Украины Петру Порошенко "поможет только чудо".

В эфире Радио НВ он также подчеркнул, что идеологемы его избирательной кампании про веру, язык и армию не сработали, поскольку протест против низкого качества жизни и несправедливости оказался сильнее.

"Не зашла такая история. Протест против качества жизни, против ощущения несправедливости оказался значительно сильнее, чем вот эта идеологема "или Порошенко, или Путин". Также значительно сильнее, чем "Армія! Мова! Віра!", - сказал Сыч.

По мнению главного редактора НВ, лозунги действующего президента люди посчитали фальшивыми. Сыч добавил, что Порошенко может получить более положительный результат, если признает наличие оснований для так называемого протестного голосования.

"Это будет как-то адекватнее выглядеть, нежели строить какие-то мифологемы "церква, армія, мова", "я или Путин". Слушайте, у нас с коррупцией проблемы огромные, у вас ближайшие друзья у армии воруют", - заключил он.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.