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Спецтема: Выборы президента Украины

"Порошенко получил, что заслужил". В РПЦ отреагировали на победу Зеленского на выборах

Сегодня, 03:13
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"Порошенко получил, что заслужил". В РПЦ отреагировали на победу Зеленского на выборах - фото

Книжный магазин "Москва" via Facebook

Митрополит Иларион (Алфеев)

В Русской православной церкви отреагировали на победу Владимира Зеленского, согласно данным экзитполов, на выборах президента Украины.

Так, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) на своей странице в Facebook поздравил Зеленского с победой, написав в отношении действующего президента Петра Порошенко, что он "получил, что заслужил".

Представитель РПЦ также отметил, что он молится о якобы "прекращении гонений на церковь".

Перед предоставлением Украине томоса - церковной автокефалии - Иларион (Алфеев) допускал возможность "кровопролития" в случае создания независимой Православной Церкви Украины.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсманпосольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019 РПЦ

Спецтема   Выборы президента Украины

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