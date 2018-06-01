01 июня 2018, пятница

Порошенко показал видео со строительства современного военного городка для морских пехотинцев

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На территории комплекса будет четыре общежития, спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты
Скриншот

На территории комплекса будет четыре общежития, спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя в Twitter видео со строительства в Одесской области нового современного военного городка Дачное-2.

Как сообщается, данный комплекс создается специально для подразделений морской пехоты и включает в себя три общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, столовую на 1000 мест, современный спортивно-оздоровительный комплекс и медицинскую часть.

"Наши защитники должны иметь все необходимые условия, чтобы тренироваться и отдыхать после службы", - отметил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко показал новый военный городок, который строится на полигоне Широкий Лан.

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