Порошенко показал видео со строительства современного военного городка для морских пехотинцев

На территории комплекса будет четыре общежития, спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя в Twitter видео со строительства в Одесской области нового современного военного городка Дачное-2.

Как сообщается, данный комплекс создается специально для подразделений морской пехоты и включает в себя три общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, столовую на 1000 мест, современный спортивно-оздоровительный комплекс и медицинскую часть.

"Наши защитники должны иметь все необходимые условия, чтобы тренироваться и отдыхать после службы", - отметил глава государства.

До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині.



Наші захисники повинні мати всі необхідні умови, щоб тренуватися та відпочивати після служби. Сьогодні обов'язково навідаюсь на будівництво. #НоваАрмія pic.twitter.com/yoOUO4gRzW — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 июня 2018 г.

Напомним, ранее Порошенко показал новый военный городок, который строится на полигоне Широкий Лан.