Порошенко показал офис, в который переехал из Администрации президента
20 мая, 21:04
3356
Экс-президент Украины Петр Порошенко переехал из здания Администрации президента в открытый офис партии БПП Солидарность.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.
По словам бывшего главы государства, он встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.