Порошенко показал офис, в который переехал из Администрации президента 20 мая, 21:04 3356 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко/Twitter Порошенко переехал в новый офис Петр Порошенко/Twitter

Экс-президент Украины Петр Порошенко переехал из здания Администрации президента в открытый офис партии БПП Солидарность.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.

По словам бывшего главы государства, он встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.