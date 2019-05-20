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Порошенко показал офис, в который переехал из Администрации президента

20 мая, 21:04
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Порошенко показал офис, в который переехал из Администрации президента - фото

Петр Порошенко/Twitter

Порошенко переехал в новый офис

Экс-президент Украины Петр Порошенко переехал из здания Администрации президента в открытый офис партии БПП Солидарность.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.

По словам бывшего главы государства, он встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Администрация президента Украины Петр Порошенко

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