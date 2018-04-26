Порошенко показал, как чернобыльская зона изменилась со времени аварии на АЭС - видео

Уровень радиации в чернобыльской зоне со времени аварии снизился в 10 тысяч раз

По случаю годовщины чернобыльской катастрофы президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, демонстрирующее, насколько изменилась зона отчуждения со времени взрыва на АЭС.

Соответствующий ролик он опубликовал у себя в Facebook.

В нем отмечается, что со времени аварии на атомной электростанции в 1986 году уровень радиации в чернобыльской зоне снизился в 10 тысяч раз, а природа покинутых когда-то территорий самовосстановилась, и сейчас там можно увидеть 115 растений и 54 вида животных, внесенных в Красную книгу.

Кроме того, необходимость эффективного использования возможностей и ресурсов зоны отчуждения помогло найти экологический путь повторного использования загрязненных земель для строительства парка солнечной энергетики.

"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей... И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что в немецком парламенте обсудили последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля 1986 года на запущенной в эксплуатацию в 1977 году Чернобыльской атомной электростанции в нескольких километрах от Припяти произошел взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока.

После этого территория вокруг ЧАЭС была объявлена зоной отчуждения.