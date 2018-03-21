Порошенко подписал закон, запрещающий носить оружие в здании Верховной Рады

Порошенко подписал закон, который запрещает доступ в здания, в которых работают государственные органы, людей с оружием и взрывчаткой

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная Рада, президент, правительство и другие органы государственной власти.

Согласно закону, лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые согласно этому закону осуществляют государственную охрану) не допускаются в здания органов государственной власти.

Также не будут допускаться лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 20 марта Верховная Рада приняла закон, запрещающий народным депутатам и другим служащим заходить в здания, которые находятся под государственной охраной, с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами.

21 марта народные депутаты начали проходить через рамки металлоискателей, установленные в холле Верховной Рады.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала террористический акт в стенах парламента с использованием боевых гранат и минометов.

В то же время заместитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от взаимопомощи Семен Семенченко считает, что запрет надуманная. В интервью НВ он подчеркнул, что ни разу не видел, чтобы народные избранники заносили оружие в здание парламента.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что значительная часть народных депутатов ходит в парламент с оружием.

По данным заместителя главы украинского парламента Оксаны Сыроид, несколько десятков нардепов владеют огнестрельным оружием.