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Порошенко подписал закон, регламентирующий применение оружия морской охраной

Сегодня, 16:51
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Морской охране разрешили открывать огонь без предупреждения в случае атаки

Фото: Думская

В субботу, 29 декабря, президент Петр Порошенко подписал закон О прилегающей зоне Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, целью закона является "гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Среди прочего, одобренный президентом документ разрешает морской охране Госпогранслужбы применять оружие для отражения атак без предупреждения, и преследовать нарушителей с целью их задержания и привлечения к ответственности.

Кроме того, украинские пограничники могут останавливать судна, осматривать, задерживать их и членов экипажей, исключая военные корабли и другие государственные суда, используемые в некоммерческих целях.

Согласно документу, "прилегающая зона Украины" прилегает к территориальному морю страны, а ее внешняя граница находится на расстоянии не более 24 морских миль от исходных линий.

Законопроект №8361 О прилегающей зоне Украины был принят Верховной Радой 6 декабря 2018.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.

Теги:   Морское право Граница Петр Порошенко Закон

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