Порошенко подписал закон по совершенствованию выплат в случае гибели иностранцев в ВСУ

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Документ устанавливает одинаковый размер единоразового пособия
ВСУ

Документ устанавливает одинаковый размер единоразового пособия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в ст. 214 Закона Украины (О воинской обязанности и военной службе) по совершенствованию отдельных вопросов выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщается в администрации президента.

Цель закона – повысить уровень социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.

Документ совершенствует действующее законодательство и устанавливает одинаковый размер единоразового денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины.

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