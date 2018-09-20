Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК

Закон с подписью Порошенко поступил в Раду

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении состава Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

Как говорится на сайте Верховной Рады, документ был возвращен с подписью президента 19 сентября.

Накануне украинский парламент поддержал законопроект.

В пояснительной записке указывалось, что увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.

"Эта формула является оптимальным, корректным путем решения проблемы обновления ЦИК. Это полностью в пределах полномочий Верховной Рады", - подчеркнул cпикер Андрей Парубий.

По его словам, в свое время цифра 15 была просто скопирована с законодательства Российской Федерации и не имеет никакого принципиального значения. В четверг Рада попробует назначить новых членов ЦИК.

Главная профильного подкомитета парламента Александр Черненко предположил, что в четверг Рада будет голосовать за 14 новых членов ЦИК, двое останутся из старого состава, а еще одного нового члена назначат позже.