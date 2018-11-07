07 ноября 2018, среда

Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за нарушение украинской границы

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За нарушение госграницы грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы
Фото: ГПСУ

За нарушение госграницы грозит тюремный срок до трех лет лишения свободы

На фоне систематических нарушений гражданами РФ государственной границы Украины президент Петр Порошенко одобрил закон №7017, предусматривающий уголовную ответственность за такие действия.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ был подписан в среду, 7 ноября.  

Согласно новому закону, за незаконное пересечение государственной границы Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

При повторном нарушении злоумышленнику грозит срок до пяти лет тюрьмы.

Если же при незаконном пересечении границы применялось оружие, нарушителей ожидает до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила внесение изменений в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрено уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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