Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев

Документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа переселенцев

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в Закон Украины О жилищном фонде социального назначения по условиям обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных", - говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада приняла закон № 7304, в пояснительной записке к которому говорится, что право стать на квартирный учет получат переселенцы с инвалидностью, которые не имеют собственного жилья на подконтрольной Украины территории.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины спрашивало у Министерства финансов около 1 миллиарда гривен для финансирования программы Доступное жилье для вынужденных переселенцев.

В рамках государственной программы Доступное жилье от 30 до 50% стоимости квартиры или дома покрываются государством.

В январе Кабинет министров Украины внес внутренне перемещенных лиц в перечень тех, кто имеет право на временное проживание в жилье из соответствующего фонда.