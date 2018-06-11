В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвиза - подписываю закон О Высшем антикоррупционном суде. Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", - написал он.

Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.