В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.
Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвиза - подписываю закон О Высшем антикоррупционном суде. Это - ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", - написал он.
Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.
Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.
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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.
Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.
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