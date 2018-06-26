26 июня 2018, вторник

Порошенко подписал закон о создании Антикоррупционного суда

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Порошенко запустил процесс создания Антикоррупционного суда
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко запустил процесс создания Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Как уточнили в пресс-службе президента, Порошенко подписал закон во время торжеств по случаю выпуска магистров в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ранее Рада поддержала законопроект 265 голосами.

Этот законопроект формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.

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Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или нанесенного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

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