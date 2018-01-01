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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Сегодня, 15:16
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Украина решила не продлевать договор о "дружбе с Россией"

В понедельник, 10 декабря, президент Петр Порошенко подписал закон №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter.

"Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", - заявил Порошенко.

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала 6 декабря.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Он был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Данный документ стал основополагающим для украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территорий "договор о дружбе" утратил актуальность.

Теги:   Дружба Петр Порошенко Россия

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Сегодня, 15:16

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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

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